Dpcm: Natale e Capodanno manterranno il coprifuoco attuale alle 22, mentre bar e ristoranti continueranno ad abbassare le saracinesche alle 18.

Resta la linea dura del governo. Tutta Italia sarà zona gialla con l’interdizione agli spostamenti tra Regione e Regione. Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto alla richiesta di una riflessione di alcuni capigruppo di prevedere per il Natale che gli spostamenti tra le Regioni possano avvenire non solo per i residenti ma anche per i ricongiungimenti familiari.

Governo dunque inflessibile sugli orari serali ma aperto al ragionamento affacciato dalle Regioni: il varo del dpcm è previsto per dopodomani 3 dicembre.

Dpcm Natale e Capodanno, governo inflessibile, no deroghe

“Bisogna evitare gli spostamenti tra Regioni e mantenere il limite delle 22 per la circolazione: sono 2 punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme”.

Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) potrebbe durare almeno fino a domenica 10 gennaio.

Dpcm in vigore fino al 10 gennaio

Entrando in vigore il 4 dicembre, venerdì prossimo. Il governo – presente anche con il ministro della Salute Roberto Speranza – non avrebbe mostrato alcuna volontà di concedere allentamenti nel periodo delle festività.

Il coprifuoco resta alle 22 anche a Natale e a Capodanno. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come adesso, nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività. E’ quanto emerge da parte del governo nell’incontro tra il ministro Francesco Boccie e le Regioni. (fonte Ansa)