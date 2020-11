Dpcm Natale: dal 20 dicembre al 6 gennaio blocco dello spostamento tra Regioni?

Dpcm natale: dal 20 dicembre al 6 gennaio blocco dei viaggi di natale?

Il nuovo Dpcm, il Dpcm Natale, molto probabilmente bloccherà gli spostamenti tra le Regioni. Il divieto dovrebbe scattare dal prossimo 19 dicembre e dovrebbe durare fino al 10 gennaio.

Il coprifuoco, inoltre, potrebbe essere prolungato: se ora è dalle 22 alle 5 si potrebbe passare dalle 22 alle 6.

Le ipotesi sul tavolo per il nuovo Dpcm

Spostamenti tra le Regioni solo per i residenti, chiusura di bar e ristoranti alle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma con coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie di Natale e Capodanno.

I nodi da sciogliere sono ancora molti: da confermare l’idea di introdurre una quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero.

Capitolo Scuola

Sembra prevalere l’orientamento di chi vorrebbe riportare in classe anche le superiori da gennaio, ma il pressing della ministra Lucia Azzolina con M5s e Iv per smettere la didattica a distanza a dicembre è forte.

E’ deciso invece che il dpcm che sarà in vigore dal 4 dicembre confermerà la divisione del Paese in zone rossa, arancione e gialla.

Ma la consapevolezza è che, se la curva dei contagi proseguirà il suo trend, a metà dicembre tutta l’Italia sarà gialla.

Ristoranti e negozi

Per i ristoranti dovrebbe restare la chiusura dalle 18 e il blocco dovrebbe diventare totale a Natale e Santo Stefano.

I negozi potranno restare aperti fino alle 21 o anche oltre, purché riescano a rispettare e far rispettare l’obbligo di coprifuoco alle 22.

Quanto al nodo degli spostamenti, una discussione è ancora in corso: la regola di base dovrebbe essere quella di vietare di muoversi anche tra Regioni gialle a partire da una certa data (da definire) ma gli ‘aperturisti’ spingono per deroghe per chi abbia domicilio in una regione diversa da quella di residenza e per i ricongiungimenti familiari. (Fonte: Ansa)