Draghi riapre Italia: vaccinati liberi anche in zona rossa e Green Pass illimitato con terza dose. Lega non vota regole Dad

“Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi”. Così il premier Mario Draghi ha aperto il Consiglio dei ministri chiamato ad esaminare le nuove misure anti Covid dopo il via libera degli esperti. I ministri della Lega, secondo quanto trapelato, non hanno partecipato al voto su Dad e quarantene a scuola, perché “discriminano i bambini non vaccinati”.

“I dati sulle vaccinazioni sono molto incoraggianti”, ha osservato Draghi, annunciando che “nelle prossime settimane andremo avanti con il percorso di riapertura sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica”.

Dall’estensione illimitata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster alla semplificazione della quarantena per le scuole, fino all’abolizione delle restrizioni per i vaccinati anche in zona rossa. Ecco le nuove norme che il governo ha approvato.

A scuola niente Dad per i vaccinati

Gli studenti che hanno un compagno positivo ma sono vaccinati non devono più fare la Dad, secondo le indicazioni del Cts, che si è riunito prima della Cabina di regia del Governo e del Cdm.

Gli esperti ritengono inoltre che i non vaccinati possano restare in quarantena 5 giorni dopo un contatto a rischio e non più dieci.

Ovviamente per rientrare in classe servirà un tampone negativo. Per tutti il test va comunque fatto in caso di sintomi.

I bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad – viene spiegato – scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Green Pass illimitato dopo terza dose

Chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito avrà il green pass illimitato.

Zona rossa solo per non vaccinati

Anche nelle zone rosse varranno per i vaccinati con dose booster le regole di zone bianche, gialle e arancioni e quindi per loro non scatterà il lockdown. Di fatto, spiegano fonti governative, per i vaccinati non dovrebbero esserci più distinzioni tra i colori delle regioni.

Turisti solo con il Green Pass base

Gli stranieri che vengono in Italia da paesi con regole vaccinali diverse da quelle del nostro paese, e dunque senza il super green pass, potranno accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il pass rafforzato. Basterà il tampone.