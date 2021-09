E’ arrivata in Italia la “Droga di Hitler“. Di cosa si tratta? Di una droga a basso costo che in questo momento ha mercato soprattutto tra gli immigrati ed i meno abbienti. E’ molto popolare tra i muratori e le altre categorie professionali che svolgono lavori molto faticosi dal punto di vista fisico.

Il vero nome della Droga di Hitler, ecco cos’è e quali sono i suoi effetti

Infatti la Yaba (questo è il suo vero nome) aiuta a combattere la fame e la stanchezza. Quando viene assunta, fa passare l’appetito ma fornisce forza come se fossero stati ingeriti molti carboidrati o un integratore energetico.

Ma cosa c’è dentro alla Yaba (Droga di Hitler)?

Solitamente viene venduta in compresse contenenti una miscela di metanfetamina e caffeina. L’uso illecito di questa combinazione di farmaci è stato diffuso, per la prima volta, nei paesi del sud e sud-est asiatico. Ma adesso è diffusa quasi in ogni zona del mondo. Italia compresa.

La Droga di Hitler (Yaba) è nota con altri nomi nelle varie zone del mondo

Questa droga ha visto la luce nel 1996. All’epoca veniva chiamata nei seguenti modi: pillola laboriosa, medicina per cavalli o pillola pazza. Già all’epoca serviva per aumentare la resistenza fisica e per combattere la fame.

In Birmania, veniva data ai cavalli per migliorare le loro prestazioni fisiche. La droga veniva data ai cavalli quando tiravano i carri su ripide colline e per altri lavori faticosi nello Stato Shan in Birmania.

La droga trovò subito un’ampia diffusione in Malesia, Thailandia e nelle Filippine. Come detto prima, la sua diffusione è iniziata proprio in Asia.

In Thailandia viene chiamata cioccolata perché il suo aroma ricorda moltissimo proprio quello della cioccolata. Questa droga è molto popolare anche in India, in Cina ed in Bangladesh.