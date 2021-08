Portava droga al rave party di Valentano. E’ stato fermato e in auto aveva 7 etti tra cocaina, marijuana e hashish. Si tratta di un albanese e il fatto risale al 18 agosto. Una delle conferme, se ce ne fosse bisogno, che al rave si consumava droga. Tanta. D’altronde, basterebbero le testimonianze di chi alla festa c’era.

Gira un video di un ragazzo toscano che ammette candidamente: “La gente va ai rave perché gli garba drogarsi”. E il 18 agosto del rave si parlava su giornali e nei tg.

Portava droga al rave party di Valentano: arrestato a Chiusi

Trasportava 7 etti di droghe (fra cocaina, marijuana e hashish) quando la polizia lo ha controllato e poi arrestato al casello di Chiusi (Siena). Poi ha confessato agli agenti che stava portando lo stupefacente proprio al rave party che si stava ancora svolgendo a Valentano (Viterbo).

Così la vicenda – che risale al 18 agosto ma che è resa nota oggi dalla questura di Arezzo – di un albanese di 33 anni, residente a Novara. Quando vide la polizia ebbe un atteggiamento elusivo che insospettì gli agenti. La droga era dentro il cofano motore e sotto il parabrezza. Prima di essere portato in carcere rivelò lo scopo del suo viaggio.

Dopo sei giorni di rave i ragazzi alle terme o al mare

Dopo sei giorni no stop si svuota l’area del maxi rave party non autorizzato nelle campagne di Valentano, nel viterbese, che ha sollevato polemiche e timori per il rischio contagi Covid. E dopo il rave in molti sono andati alle terme o al mare, come se niente fosse, rischiando oltretutto di contagiare qualcuno. Questo perché ci sono dei casi Covid registrati all’interno del rave, visto che mascherina e distanziamento sono stati peri a zero.