Droga, scoperta una piazza di spaccio all’interno di una comunità per disabili psichici

Spacciavano droga all’interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, in provincia di Palermo. Sei gli indagati in tutto. L’indagine avviata nel novembre del 2020 dopo diverse segnalazioni, tra cui quella di una donna, ospite della struttura, che aveva denunciato di aver subito minacce e violenze sessuali come corrispettivo nella compravendita della droga. Avviate intercettazioni telefoniche e riprese video che hanno consentito di definire quella che è stata definita, dagli inquirenti, come una strutturata “piazza di spaccio”. E’ venuta alla luce infatti una fiorente attività di spaccio all’interno della comunità alloggio per disabili psichici.

L’inchiesta antidroga della Procura di Agrigento – denominata “Dark community” – ha “permesso di accertare come gli indagati rifornissero di stupefacenti gli ospiti della struttura con problematiche di tossicodipendenza o di natura psichica. Con la compiacenza e in alcuni casi la correità – scrive il procuratore capo di Agrigento – di responsabili e dipendenti della comunità”. Questi ultimi hanno assecondato le richieste di droga da parte dei degenti, provvedendo direttamente a reperire lo stupefacente.

Forse dovresti anche sapere che…