Due bagnini in servizio al lido di Margherita di Savoia in Puglia sono stati multati per oltre 2 mila euro. I due erano impegnati a guardare il telefonino e non si sono accorti che una giovanissima bagnante che stava annaspando in mare.

Bagnini guardano il cellulare e non si accorgono della ragazza che annaspa in mare

Invece di soccorrere la minore, i due avevano gli occhi puntati sullo smartphone. È stato il titolare dello stabilimento balneare vicino ad intervenire e trarre in salvo la ragazza. la sanzione è stata commutata dalla Capitaneria di Porto.

Multato anche un pescatore di 70 anni

La Capitaneria di Porto, sempre a Margherita di Savoia ha multato con una sanzione da 4mila euro un pescatore di 70 anni che aveva pescato 20 chili di vongole violando l’obbligo di limitarsi a 5 chili giornalieri nel caso si peschi per sport.

L’uomo sistemava il pescato in secchi e poi lo vendeva ai bagnanti degli stabilimenti. Ovviamente non aveva ricevuto il bollo sanitario, obbligatorio per poter vendere del pesce. Le vongole sono state ributtate in mare e l’uomo multato. Su di lui è scattato anche un accertamento fiscale da parte della Guardia di Finanza.

