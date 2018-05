ROMA – Due caffè a 11 euro. Succede a Roma, in un bar nei pressi di piazza San Silvestro, nel pieno centro della Capitale.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] “Una cosa del genere non mi era mai successa”, si è sfogata una donna raccontando la sua esperienza sulle pagine del Corriere della Sera.

“Sono entrata in un bar che da fuori non sembrava placcato d’oro”, ironizza la donna. “Ero con mia madre, e una volta entrati ci si è presentato questo locale, un posto come tanti, di certo non di lusso”. Nessuno ad accogliere le sue donne, che si siedono e attendono l’arrivo del cameriere per ordinare un caffè americano e un decaffeinato.

“Quando il cameriere ce li porta al tavolo con lo scontrino facciamo l’amara scoperta, un conto uguale a quello di una pizza e una bibita”. Nel dettaglio, 5 euro di caffè americano, 4,50 di decaffeinato, 1,62 di servizio.

“Con buona pace della nostra voglia di caffè, che ci è andato di traverso. Ma cosa penseranno i turisti? Cinque euro per un caffè è un furto”.