Un uomo e una donna che viaggiavano in bicicletta sono rimasti gravemente feriti in due incidenti stradali avvenuti in poche ore in Friuli Venezia Giulia. Entrambe le persone sono state ricoverate.

Due incidenti in bicicletta in Friuli Venezia Giulia

L’uomo, di circa 30 anni si è scontrato con un’auto la sera di martedì 13 dicembre tra Flambro di Talmassons e Flambruzzo di Rivignano Teor, in provincia di Udine, lungo la ex strada provinciale 7. Nell’impatto è stato sbalzato a terra. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Palmanova e l’elicottero di soccorso che ha stabilizzato l’uomo sul posto. Successivamente il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco.

Donna ferita a Pasiano di Pordenone

Poco prima una donna era rimasta gravemente ferita dopo che la bici sulla quale stava viaggiando tra Traffe di Pasiano di Pordenone in prossimità della zona industriale lungo via San Marco, si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sacile. A seguito dell’impatto la donna è stata sbalzata nel fossato a bordo strada. La telefonata di soccorso è transitata per la centrale Sores e sono stati inviati immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Pordenone e l’elicottero di soccorso. La donna è stata stabilizzata e trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto.

