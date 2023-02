Due distinti incidenti sul lavoro si sono verificati in Friuli. In entrambi i casi le persone coinvolte hanno riportato ferite serie, ma non sono in pericolo di vita. Il primo infortunio è accaduto a Pozzuolo del Friuli (Udine), dove un uomo è caduto da un ponteggio, da circa un metro e mezzo di altezza. È successo negli spazi residenziali di una abitazione. Gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. L’operaio è stato trasferito in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Due incidenti sul lavoro in Friuli Venezia Giulia

Attorno alle 16 è avvenuto un altro incidente. Uun uomo di circa 60 anni è stato soccorso per le ferite riportate a seguito di un caduta dall’alto, da circa due metri, all’interno degli spazi di una attività produttiva della zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro sempre in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (operano i carabinieri della Compagnia di Latisana), l’uomo è scivolato mentre stava svolgendo manutenzioni. Il ferito è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale triestino di Cattinara in codice giallo.

