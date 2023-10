Il 67% degli incidenti con feriti sull’autostrada A35 Brebemi avvengono per distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare: non però per telefonare, ma per guardare social o leggere siti web.

BreBeMi, due incidenti su tre colpa dello smartphone

È il dato allarmante che il direttore tecnico e di esercizio di A35 Brebemi Aleatica, Giuseppe Mastroviti, ha diffuso oggi a Caravaggio (Bergamo), durante la giornata dedicata alla sicurezza stradale, organizzata nell’ambito del progetto ‘Andiamo sul sicuro, la sicurezza stradale per le nuove generazioni’.

Presenti più di 200 studenti, dalle medie al liceo: a loro la polizia locale e la polizia di Stato, presente con l’aula multimediale del ‘Pullman azzurro’, hanno impartito lezioni sui corretti comportamenti da tenere sulla strada. Dall’inizio dell’anno proprio per l’uso del telefonino alla guida sono state elevate oltre 300 sanzioni solo sulla Brebemi.