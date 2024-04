Due minorenni richiedenti asilo trovano portafoglio con 1400 euro e lo consegnano alla Polizia

Trovano un portafoglio contenente 1.430 euro in banconote e varie carte di credito. Sono stati due minorenni stranieri, un ghanese e una ragazza originaria della Guinea, richiedenti asilo e ospiti di una struttura di accoglienza a Pistoia, a trovarlo nel centro della città il borsellino, subito consegnato agli agenti di una volante. Come si spiega dalla questura di Pistoia, dai documenti che erano nel portafoglio la polizia è poi risalita al proprietario che, rientrato in possesso di quanto smarrito, “ha ringraziato i due minorenni per la loro onestà e gli agenti per l’efficienza del loro operato”.