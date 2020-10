Due ragazze scoprono di avere lo stesso fidanzato e finiscono per essere querelate (Foto Ansa)

Due ragazze sono state querelate per diffamazione quando hanno scoperto di avere lo stesso fidanzato. Una storia che arriva da un paesino nel Sulcis.

Due ragazze con lo stesso fidanzato. Accade nel Sulcis, in Sardegna. Un paesino troppo piccolo, dove le voci corrono tanto e in fretta e così entrambe hanno scoperto la verità.

Lui è un personal trainer molto conosciuto nella zona, loro sono due ragazze che sono state fidanzate contemporaneamente e a loro insaputa con il ragazzo. Sembra l’inizio di una barzelletta ma poi si è andati a finire con le querele.

Le due infatti quando hanno scoperto la verità hanno deciso di andare dal ragazzo che inconsapevolmente avevano diviso finora. Lo hanno cominciato ad insultare e hanno filmato tutto.

Le querele e la diffamazione

Il video girato da una delle ragazze è stato caricato su Facebook, di fatto mettendo il personal trainer in pubblica piazza sui social. Tanto è bastato a lui per querelarle entrambe per diffamazione.

Adesso la storia sicuramente andrà avanti perché bisognerà capire cosa deciderà il giudice in merito alle querele fatte dal ragazzo. Lui chiaramente si è comportato in maniera scorretta, ma la vendetta messa in atto dalle due ragazze potrebbe costar loro cara.

Per ovvi motivi il video è stato poi rimosso, ma forse troppo tardi. In una paesino di poche anime bastava solo spargere la voce senza mettere il tutto sui social. Per questo il ragazzo ha deciso di agire legalmente. (Fonte L’Unione Sarda).