Due persone sono state trovate morte nella tarda mattinata di giovedì 22 dicembre in una villetta a Serramazzoni, sull’appennino modenese. Uno dei due sarebbe il proprietario della casa, in via Belvedere, un commerciante conosciuto in zona, Claudio Belloi, di 70 anni, mentre l’altro sarebbe un uomo più giovane di qualche anno.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. A dare l’allarme sarebbe stato un collega del commerciante non vedendolo arrivare al mercato di Vignola, dove avrebbe dovuto aprire il proprio banco. Accertamenti sono in corso e tra le ipotesi c’è quella di un omicidio suicidio. L’area è stata transennata.

Sconvolto il sindaco di Serramazzoni, Claudio Bartolacelli, che era anche amico personale di Belloi. Al Resto del Carlino, il primo cittadino spiega: “Non sappiamo ancora cosa sia accaduto, tutte le ipotesi sono valide, dalla fuga di gas in avanti. A mezzogiorno le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione sfondando la porta. C’è il grande dispiacere di tutti, queste cose colpiscono soprattutto quando riguardano una piccola comunità come la nostra”.

