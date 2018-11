VICENZA – Un incendio è scoppiato questa mattina, mercoledì 21 novembre, nella sede di una ditta specializzata nella verniciatura industriale, in via Industria a Povolaro di Dueville (Vicenza). Tutti gli operai sono stati fatti evacuare e sono stati messi in salvo. L’incendio è divampato intorno alle 11. I pompieri, intervenuti immediatamente, sono riusciti a controllare le fiamme e a limitare i danni nel capannone. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il Comune di Dueville ha diffuso una nota per informare che “la zona è stata messa in sicurezza e non ci sono feriti. A breve uscirà l’Arpav per verificare la qualità dell’aria”. Ancora non è chiara la causa dell’incendio.