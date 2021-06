Dugenta, rapina in gioielleria: i due malviventi in fuga vengono tamponati e sparano colpi di pistola in aria (foto Ansa)

A Dugenta in provincia di Benevento c’è stato un assalto in una gioielleria. La rapina è terminata con dei colpi di arma da fuoco sparati in aria, colpi che hanno creato il panico nel piccolo comune campano. A compiere la rapina sono stati due malviventi con il volto coperto da un casco. I due sono fuggiti con una moto ed hanno sparato in aria dopo essere stati tamponati da un’auto che stava provando ad impedire la loro fuga.

Dugenta, rubano i gioielli che il titolare stava mostrando a due clienti

Secondo le prime ricostruzioni, i due hanno fatto irruzione nell’attività commerciale prima di scappare via dopo aver arraffato i gioielli che il titolare aveva tirato fuori per mostrarli a due clienti. Le clienti sono due donne andate via a bordo di un’auto. Gli inquirenti stanno cercando di capire se possano avere avuto un eventuale ruolo nel raid.

La fuga è stata ostacolara da un imprenditore che era nella sua auto. L’uomo si è reso conto di quello che stava accadendo ed ha innestato la retromarcia tamponando il mezzo dei malviventi, che ce l’hanno fatta comunque ad allontanarsi dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in aria.

Colpi che, per fortuna, non hanno ferito nessuno. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi. Avviate anche le ricerche della moto e della macchina.