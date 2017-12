VARESE – Lo hanno trovato legato ad un albero e incappucciato. Orrore a Dumenza, in provincia di Varese, dove è avvenuta la macabra scoperta alle prime luci di venerdì 1 dicembre. Il cadavere dell’uomo si trovava in un bosco in località Pradecolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino, che stanno eseguendo i dovuti rilievi. Secondo le prime informazioni il corpo ormai senza vita, aveva un cappuccio sulla testa ed era legato ad un tronco.

Gli investigatori non hanno fornito per il momento particolari sul sul ritrovamento e non si sono sbilanciati sulle cause della morte. L’uomo potrebbe essersi ucciso. Per i Carabinieri che stanno facendo i rilievi, quella del suicidio è l’ipotesi più probabile e l’uomo si sarebbe impiccato a un albero. Ma al momento non si esclude nessuna ipotesi.