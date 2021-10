Dybala, furto in casa mentre la Juve è in trasferta in Russia: ladri si portano via orologi preziosi (foto Ansa)

Paulo Dybala, furto nella sua casa mentre la Juventus gioca in Russia. Pur infortunato, il calciatore si trovava con la squadra in trasferta per la terza partita di Champions League contro lo Zenit a San Pietroburgo. Sapendo con molta probabilità della sua assenza, i ladri sono entrati nella sua casa che si trova sulle colline torinesi tra la città e Moncalieri.

Paulo Dybala, furto in casa mentre è in trasferta in Russia

Si tratterebbe quindi di un furto premeditato e studiato. Tra martedì e mercoledì, i ladri sono entrati nella villa. Dopo aver forzato la finestra al piano terra sono entrati nella casa. Non è chiaro al momento cosa si siano portati via. L’unica cosa certa è al momento una collezione di orologi. Dybala sta facendo l’inventario per stimare cosa manchi e a quanto ammonti il danno.

Proprio un vigilante privato che controlla la zona, forse sapendo che il proprietario era assente, si è insospettito vedendo movimento nella casa e ha dato l’allarme. Sull’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri.

Juventus, lunga “tradizione” di furti in casa

In casa Juventus è lunga la “tradizione” di furti a casa. Nel 2017 era toccato a Camoranesi: i ladri erano scappati con 100mila euro i gioielli e orologi. Marchisio, mentre era in compagnia della moglie, un paio di anni fa ha sorpreso i ladri nella sua abitazione di Vinovo. I ladri si erano fatti consegnare i soldi e i gioielli contenuti in cassaforte dopo averlo minacciato con una pistola.