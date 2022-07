E’ morta Pierre la Sultana, la famosa cartomante dell’etere romano aveva 66 anni

È morta Pierre la Sultana, storica cartomante che per decenni ha imperversato sulle tv private romane. Aveva 66 anni. Ad un annunciare la triste notizia, il suo staff su Facebook, subito inondata da affettuosi commenti ed omaggi da parte dei fan: “Purtroppo Pierre ci ha lasciati. Veramente felici di aver potuto regalare tramite questa pagina un po’ di allegria e leggerezza a chiunque passasse di qui. Ancor più felici di averla vissuta. Ci mancherà. Eccome se ci mancherà. Lo staff”. L’ultimo saluto sarà venerdì 22 luglio alle ore 10.00 presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano.

Morte Pierre la Sultana, l’ultima diretta

Da qualche mese i fan di Pierre la Sultana avevano notato un cambiamento e abbassamento della voce. A giugno infatti aveva trascorso qualche giorno in ospedale. L’ultima volta in onda è stata dieci giorni fa, 12 luglio, nell’appuntamento del martedì sera su Gold TV, mentre appena tre giorni fa, sabato 16, la Sultana aveva partecipato al raduno shamanico Shaman Soul, registrando un ultimo video messaggio al termine della serata, dando appuntamento ai suoi fan per la diretta tv che sarebbe dovuta andare in onda il 19 luglio, giorno della sua morte.

Chi era Pierre la Sultana

Nata in Algeria, è stata una delle più celebri cartomanti dell’etere romano, con le sue trasmissioni in cui rispondeva telefonicamente alle domande degli ascoltatori, contornata dagli oggetti più strani tra i quali un clistere ed un mattarello legato alle padelline, e dai suoi inseparabili 17 mazzi di carte. Il suo celebre urlo “Quanto mancaaa???” è diventato di uso comune e copiato da Simona Ventura nelle sue trasmissioni. Negli ultimi anni era diventata anche una star del web, anche grazie al suo canale Youtube.