Lo stambecco soccorso perché trovato con una scatoletta di tonno arrugginita in bocca che gli impediva il movimento della lingua è morto. Dopo essere stato aiutato domenica scorsa, l’ungulato non ce l’ha fatta.

Lo stambecco salvato dalla scatoletta di tonno ingerita non ce l’ha fatta

L’animale era stato trovato morto durante un controllo effettuato da un guardiaparco di Cortina D’Ampezzo e dai Carabinieri forestali. Era denutrito perché impossibilitato a mangiare per lungo tempo. Con l’intervento che aveva permesso di liberarlo dalla scatoletta abbandonata da qualche escursionista conficcata in gola, il veterinario aveva ipotizzato una possibile ripresa dell’animale. Così purtroppo non è stato. Si trattava di uno stambecco maschio di dieci o undici anni di età che, prima di trovarsi con lingua e mandibola bloccate, era in buona salute tanto che si sperava in un suo recupero.

Come avevano aiutato lo stambecco a liberarsi della scatola di tonno

Lo stambecco era stato trasportato in elicottero dei Vigili del Fuoco nei pressi del lago di Sorapis, ossia a circa 2000 metri di quota, sempre sulle Dolomiti bellunesi.

Dopo aver anestetizzato l’animale, il veterinario era riuscito a togliere dalla bocca la scatoletta di tonno. Una volta terminato l’effetto dell’anestetizzante, lo stambecco si era rimesso in piedi ed aveva ripreso a saltare.