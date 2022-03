E’ tornata l’influenza, più di mezzo milione di casi nelle ultime due settimane

Torna a farsi sentire l’influenza stagionale. Mentre la curva del Covid dà segnali di calo, a marzo, a sorpresa, aumentano i casi di influenza. A rilevare il trend in controtendenza, ancora più sorprendente dopo che l’anno scorso, complici le restrizioni per il Covid, l’influenza era praticamente scomparsa, è l’Istituto Superiore di Sanità nel suo bollettino settimanale InfluNet, che da due settimane registra il ritorno dell’epidemia influenzale. Dei 5 milioni di casi finora in Italia, oltre mezzo milione sono stati riscontrati nelle ultime due settimane.

Influenza, oltre mezzo milione di casi riscontrati nelle ultime due settimane

“La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali – sottolinea l’Iss – continua a salire ed è sopra la soglia epidemica con un livello di incidenza pari a 4,76 casi per mille assistiti. Cresce la presenza dei virus dell’influenza nei campioni analizzati. In quest’ultima settimana, infatti, il 32% dei tamponi analizzati dalla rete dei laboratori di InfluNet è risultato positivo ai virus influenzali (7,2% dall’inizio della sorveglianza)”.

Le fasce d’età più colpite

In tutte le fasce di età l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è in lieve aumento, “maggiormente nei bambini sotto i 5 anni“. E in tutte le Regioni l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è tornato sopra la soglia basale, tranne in P.A. di Trento, Veneto, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna. Mentre Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

Nell’undicesima settimana di sorveglianza virologica del 2022 si registra inoltre un ulteriore incremento nella proporzione dei campioni risultati positivi per influenza (32%), rispetto alle settimane precedenti. Nel complesso, dall’inizio della stagione 2021/2022, sono stati identificati 634 virus influenzali di tipo A e 5 di tipo B. Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 è prevalente.