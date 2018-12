SALERNO – Incidente stradale fatale nella notte di sabato 15 dicembre in Campania. Due giovani, un ragazzo di 17 anni ed uno di 18, sono morti nello schianto della loro auto sulla statale 19, tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno, in località Fontana del Fico.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, di cui due sono andati completamente distrutti. Le vittime erano di Eboli. Nessuno degli altri tre ragazzi rimasti feriti è in gravi condizioni. La polizia stradale indaga sulla dinamica. I corpi sono stati trasportati all’obitorio dell’ospedale di Eboli per gli accertamenti medico-legali.