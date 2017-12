SALERNO – Non ha retto alla vista della moglie morente e gli è venuto un colpo. Duplice tragedia giovedì 14 dicembre a Eboli, in provincia di Salerno, dove un uomo di 74 anni e sua moglie, di 73, sono morti a distanza di pochi istanti l’uno dall’altra.

Il dramma si è consumato in via Spirito Santo a Eboli dove la coppia di anziani coniugi viveva. La donna è deceduta a causa della rottura di un’arteria femorale. Quando il marito, cardiopatico, l’ha vista riversa a terra, ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas. Ma purtroppo per loro non c’è stato nulla da fare.