SALERNO – Tragico incidente ad Eboli, in provincia di Salerno, venerdì sera, 31 maggio. Una bimba di tre anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota nel giardino di una villetta.

Il violento impatto con il suolo non le ha lasciato scampo: anche i soccorsi dei sanitari del 118, che sono stati subito allertati dai familiari della piccola, sono stati vani.

Secondo quanto riferisce Salerno Today sembra che la piccola stesse giocando in giardino quando si è allontanata dalla vista dei genitori ed è finita nella vasca della piscina vuota.

I carabinieri della Compagnia di Eboli hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente e appurare eventuali responsabilità. “Sono sconcertato per questa tragedia – ha detto il sindaco Massimo Cariello – tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia”. (Fonti: Ansa, Salerno Today)