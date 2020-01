NAPOLI – Tre studenti hanno contratto la scabbia in una scuola elementare di Eboli, in provincia di Salerno. I genitori degli alunni ora sono furiosi e temono che possa scatenarsi una vera e propria epidemia. Per questo motivo, lamentano una cattiva gestione della situazione da parte dell’istituto comprensivo Giacinto Romano.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i genitori sono furiosi dopo il terzo caso di scabbia che ha colpito un piccolo alunno. Al quotidiano i genitori hanno detto: “Siamo al corrente del fatto che la scabbia non è una malattia che mette in pericolo la vita dei nostri figli, ma certamente non si può continuare così”.

La mattina del 27 gennaio il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, e l’assessore alla pubblica istruzione, Angela Lamonica, hanno convocato una delegazione di genitori e la dirigente dell’istituto per far fronte alla situazione, dato che il terzo caso di scabbia è stato registrato ma non ancora ufficializzo dall’Asl. Le mamme restano preoccupate: “Contagio dopo contagio, se non si fa qualcosa, si rischia una epidemia”. (Fonte Il Mattino)