Scoperto il primo caso di “edera velenosa” in Italia. Si tratta della Toxicodendron radicans, specie aliena originaria del Nord America e di alcune parti della Cina. Ad annunciare la scoperta è stato un team di botanici dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa.

Il ritrovamento di una grossa popolazione è avvenuto in località Sassi Neri a Impruneta in provincia di Firenze. La pianta è spuntata in maniera totalmente spontanea. Giovanni Astuti, Francesco Roma-Marzio e Roberta Vangelisti sono i tre ricercatori che hanno documentato la scoperta pubblicando un articolo sulla rivista Italian Botanist, organo ufficiale della Società Botanica Italiana. I campioni raccolti sono stati inseriti nell’erbario del Museo botanico pisano.

L’edera velenosa non era mai stata trovata in Toscana: è la terza segnalazione in Italia

L’edera velenosa non era mai stata trovata in Toscana. In Italia era stata segnalata solo in Trentino-Alto Adige due volte: nel 1893 e al 1930. La pianta è fortemente tossica e provoca dermatiti da contatto- Dermatiti che, solo nel Nord America, colpiscono milioni di persone ogni anno.

Le invasioni biologiche creano problemi alla biodiversità autoctona

Uno dei problemi più rilevanti in temi ambientali sono le invasioni biologiche. A spiegarlo è il professore Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa: “Specie aliene animali o vegetali, introdotte consapevolmente o inconsapevolmente dall’uomo in un territorio dove non sarebbero mai giunte con dinamiche naturali, possono causare danni anche gravi alla biodiversità autoctona. In alcuni casi, però, i problemi causati da queste specie possono anche ritorcersi direttamente contro la specie umana. Il ritrovamento dell’edera velenosa a Impruneta è un importante esempio in questo senso, che forse può essere utile per renderci più consapevoli di questi problemi”.

Forse dovresti anche sapere che…