Eike Schmidt chi è: età, altezza, moglie, figli, stipendio, Dante, curriculum, vita privata del Direttore degli Uffizi di Firenze. Oltre che direttore di uno dei più importanti musei del mondo, Schmidt è uno storico dell’arte tedesco. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Eike Schmidt

Eike Dieter Schmidt è nato a Friburgo in Brisgovia, in Germania il 22 aprile 1968. Allo stato attuale ha dunque 53 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. Non sono disponibili dati ufficiali sulla sua altezza. Ma, a giudicare dalle sue uscite pubbliche, non sembra particolarmente basso.

Ha studiato arte moderna e medievale all’Università di Heidelberg. Negli anni novanta, con una borsa di studio Erasmus, ha vissuto e fatto ricerche all’Università di Bologna; in seguito, fino al 2001 è stato borsista a Firenze, presso il Kunsthistorisches Institut in Florenz.

Moglie e figli, la vita privata di Eike Schmidt

Schidt ha una moglie italiana, Roberta Bartoli. Originaria di Cesena, anche lei è una grande appassionata di arte. Anche la Bartoli è esperta d’arte e diplomata al Monti di Cesena. Ha poi studiato Storia dell’Arte alle Università di Firenze, Pisa e Parigi. Esperta di Rinascimento italiano, ha organizzato grandi mostre. Ha ricevuto borse di studio al Metropolitan Museum di New York, dove ha lavorato per un anno, e al Getty Museum di Los Angeles.

Roberta Bartoli è stata per 4 anni curatrice al museo di Minneapolis, dove ha contemporaneamente ricevuto la carica di professore di storia dell’arte Medioevale e Moderna all’università del Minnesota.

Non è chiaro se la coppia abbia o meno figli, ma è probabile non ne abbiano. Oppure sono stati molto bravi a tenerli nascosti.

Lo stipendio e il curriculum di Eike Schmidt

Schmidt è direttore degli Uffizi dal 2015 e la sua carica è stata rinnovata nel 2019. All’epoca della sua nomina percepiva uno stipendio di 145mila euro più 40mila di indennità annuale di risultato, vale a dire 185mila euro lordi l’anno più l’alloggio di servizio, visto che la Galleria degli Uffizi rientra tra i musei di prima fascia.

Il curriculum vitae di Eike Schmidt è disponibile sul sito del Ministero dei Beni Culturali, nel rispetto delle norme sulla trasparenza nella pubblica amministrazione.

Schmidt e la polemica dei tedeschi su Dante

Quando un articolo del giornale tedesco Frankfurter Rundschau parlò male di Dante, Schmidt disse la sua. Ne aveva ben donde, visto che è tedesco e presiede il museo simbolo della città di Dante. Schmidt disse che l’articolo “denota una completa ignoranza dell’argomento”.

E ancora: “Arno Widmann? È un personaggio di forte vis polemica, che ha sempre fatto parlare di sé per teorie volutamente provocatorie oppure, talvolta, di complotto. Volendo parlare male di Dante, gli muove contro argomenti totalmente insostenibili. La sua opinione non coincide affatto con l’opinione generale su Dante in Germania, non rappresenta nemmeno una corrente di pensiero”.