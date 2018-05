ROMA – Il gup del tribunale di Brescia ha assolto perché incapace di intendere e volere Abderrhaim El Mouckhtari, il 54enne marocchino che a febbraio di un anno fa uccise con dieci coltellate, tra gambe e addome, la sua terapista per la riabilitazione psichiatrica Nadia Pulvirenti, 25 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il delitto è avvenuto all’interno della Cascina Clarabella di Iseo, nel Bresciano, dove lo straniero era ospite in uno degli appartamenti della struttura per la riabilitazione di persone con disabilità fisica e psichica.

El Mouckhtari dovrà comunque scontare 10 anni di Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Commesso l’assassinio, l’uomo fu fermato non lontano dal luogo del delitto con ancora i vestiti sporchi di sangue in visibile stato di disagio psichico. Durante il primo interrogatorio chiese insistentemente di voler parlare con Nadia Pulvirenti “voglio chiederle scusa”. Tutti elementi che hanno contribuito a stabilire il raptus di follia e di conseguenza l’irresponsabilità dell’omicida.