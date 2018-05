Elena Aubry, lo sfogo della madre su Facebook: “Morta per colpa delle buche di Roma”

ROMA – “Elena non c’è più per colpa delle maledette buche di Roma…”. La mamma di Elena Aubry, morta domenica in un incidente con la sua moto sulla via Ostiense, si sfoga su Facebook.

Elena non c’è più. Per un’inspiegabile e assurda situazione, per un assurdo incidente, per le maledette buche di Roma mia figlia non c’è più. E’ andata via con tutta la sua voglia di vivere, i suoi sorrisi, la sua caparbietà e la forza dirompente dei suoi ventisei anni. Vi prego, ricordatela nelle vostre preghiere. Era un cuore generoso e chi l’ha conosciuta lo sa”.

Elena Aubry, ex studentessa del liceo Hegel, amava gli sport estremi, la moto e il paracadutismo.

“Tanta complicità, tanto amore. Purtroppo c’è stata anche tanta rabbia. Ma dopo tempo, siamo ritornate anche se solo per poco, le due ragazzine di una volta. Non riesco a capire perché sia successo a te”, scrive un’amica. Mentre il fratello Marco, il più grande, scrive un semplice e infinito “ti voglio bene sorella”.

