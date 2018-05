ROMA – La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo su Elena Aubry, la giovane di 26 anni morta domenica mattina in un incidente in moto su via Ostiense a Roma. Il pm Laura Condemi, titolare del fascicolo, ha affidato al medico legale l’incarico di effettuare l’autopsia. Al momento la Procura indaga contro ignoti, ma si esclude che a causare l’incidente siano stati altri veicoli.

La tragedia si è consumata su via Ostiense nel tratto compreso tra la stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord, all’altezza del Cineland. Elena viaggiava in sella alla sua Honda Hornet 900, quando si è andata a schiantare contro un guard rail. Già dai primi rilievi della polizia municipale, le cause sarebbero da addebitarsi ad alcuni avvallamenti del manto stradale, presenti in zona.

Il pm Condemi affiderà anche una consulenza per accertare se quanto accaduto possa ricondursi ad irregolarità del manto stradale. La prima a puntare il dito contro le buche della Capitale, era stata la madre di Elena, Graziella Viviano, che sulla pagina Facebook della figlia si era sfogata in questi termini: