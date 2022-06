Elena Del Pozzo (nella foto) uccisa dalla madre con undici coltellate: la sua morte non è avvenuta subito

I colpi alla piccola Elena Del Pozzo sono stati più di undici e sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina. L’arma non è stata ancora trovata.

Elena Del Pozzo uccisa con undici coltellate

Uno solo è stato letale per la bambina di 5 anni. Quello che le ha reciso i vasi dell’arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata. E’ quanto si apprende da fonti della Procura sui primi esiti dell’autopsia eseguita sulla bambina uccisa dalla madre Martina Patti. La donna ha confessato il delitto dicendo di aver agito da sola, circostanza che non convince gli inquirenti dato che sull’intera vicenda resterebbero aperti ancora diversi buchi.

Non si conosce l’orario del delitto

Dalle risultanze dell’autopsia sono arrivati dettagli che hanno chiarito meglio l’orario del delitto. La morte della bambina sarebbe avvenuta dopo più di un’ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13.

Martina Patti resta in carcere

Il Gip ha intanto convalidato l’arresto e dunque Martina Patti resta in carcere. Il Gip di Catania Daniela Monaco Crea ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere.