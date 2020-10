Elena torna a casa: ritrovata la 17enne scomparsa lo scorso agosto a Grosseto.

E’ stata ritrovata la scorsa notte Elena Miruna Nemteanu, la 17enne scomparsa il 7 agosto dalla sua abitazione di Grosseto.

La giovane è stata trovata in un appartamento cittadino, grazie a un blitz della polizia coordinata dal pm Salvatore Ferraro. Elena sta bene ma ha trascorso la notte al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia, dove è stata accompagnata dagli investigatori.

La conferma del ritrovamento arriva anche dall’avvocato della famiglia, Alessandro Risaliti che, qualche settimana fa aveva presentato un esposto in procura per rapimento.

Per quasi due mesi di Elena si erano perse le tracce. Si era allontanata da casa la sera del 7 agosto, vestita da sera e con una pochette nera.

Erano le 20.30 quando ha varcato la soglia del portone, lasciandolo aperto per non farsi sentire. La mamma stava lavando i piatti, il papà era sul balcone. La giovane non ha portato con sé né soldi né cellulare, soltanto un profumo.

Da allora e per due lunghissimi mesi non si è saputo più nulla. “Temo che le sia accaduto qualcosa, non sarebbe mai stata via tutto questo tempo senza farsi sentire con noi” aveva detto la mamma Micaela a Chi l’ha visto.

Per settimane si è temuto che Elena potesse essere stata raggirata o peggio ancora rapita. Spetta ora alla procura ricostruire la vicenda e valutare le eventuali responsabilità tra le persone che la ospitavano. (Fonte: Ansa, La Nazione).