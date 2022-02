Reggio Emilia, Elena Russo è morto a 20 anni mentre lavorava per potersi pagare gli studi. La giovane è rimasta vittima di un tragico incidente d’auto avvenuto mentre consegnava le pizze. Un lavoro che le permetteva di potersi pagare gli studi universitari.

La tragedia si è consumata domenica scorsa nella frazione di Villa San Bartolomeo e oggi si sono svolti i funerali. La ragazza si trovava a bordo di una Fiat Punto quando si è improvvisamente ribaltata dopo essere finita contro un albero. Non si sa cosa sia successo, le indagini sono in corso. L’unica cosa certa è che la giovane è deceduta sul colpo. Forse si è trattato di un malore o di una buca. Tra le cause possibili anche l’attravrsamento di un animale selvatico.

Elena Russo muore a 20 anni mentre consegna le pizze

Elena era iscritta al corso di Giurisprudenza a Modena. Aveva deciso di consegnare pizze proprio per potersi pagare gli studi. “Elena prestava volontariato alla Croce rossa. Guidava le ambulanze, al volante era brava, sempre attenta. E poi da qualche mese faceva le consegne per una pizzeria. Le volevano un gran bene anche lì, la trattavano come una figlia”, ha raccontato la mamma Anna in un’intervista al Resto del Carlino. Elena era figlia unica.

I proprietari della pizzeria per cui lavorava la giovane hanno ribadito di essere sconvolti e senza parole. Ciò non è bastato a placare i sindacati che parlano di un evidente incidente sul lavoro. Per il Sindacato Generale di Base”Elena è morta in un incidente stradale. E’ morta di un lavoro precario, senza tutele, sfruttata e per pochi euro. Elena è l’ennesima morte bianca, l’ennesima tragedia sul lavoro che ingoia vite giovani e meno giovani al ritmo di tre al giorno. E tutto in nome di un profitto senza scrupoli”.