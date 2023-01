Elenco dei benzinai aperti nel Lazio nei giorni di sciopero

Dalle 19 di martedì, 24 gennaio, alle 19 di giovedì, 26 gennaio, andrà in scena lo sciopero dei benzinai. Questo almeno l’orario per la rete ordinaria. Sulla rete autostradale lo sciopero inizierà invece alle 22 di martedì e si chiuderà alle 22 di giovedì. Per garantire un servizio minimo alcuni distributori resteranno aperti durante l’agitazione.

I benzinai aperti nel Lazio

Ecco la lista dei distributori che garantiranno il servizio per tutta la durata dello sciopero: