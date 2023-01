Elenco dei benzinai aperti in Trentino-Alto Adige nei giorni di sciopero

Da martedì a giovedì andrà in scena lo sciopero dei benzinai. Gli orari saranno diversi tra rete ordinaria e rete autostradale. Sulla rete ordinaria lo sciopero inizierà alle 19 di martedì e finirà alle 19 di giovedì. Sulla rete autostradale invece l’orario slitta alle 22. Quindi dalle 22 di martedì alle 22 di giovedì. Per garantire un minimo di servizio alcuni distributori resteranno aperti.

I benzinai aperti in Trentino

In Trentino resteranno aperti due benzinai. Si tratta degli impianti autostradali dell’A22 di Nogaredo ovest in direzione Modena e di Paganella est in direzione Brennero che, come previsto da un’ordinanza firmata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti garantiranno il servizio di fornitura di carburante al pubblico.