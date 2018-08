ROMA – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Eleonora Contin, la 34enne di Chiavenna (Sondrio) scomparsa, durante un’immersione subacquea al largo delle coste del Mozambico, la mattina dello scorso 25 agosto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ritrovamento del corpo della giovane è avvenuto, solamente poche ore fa, a 40 chilometri dal punto di immersione: ancora da chiarire le cause della disgrazia ma da una prima, ed approssimativa, ricostruzione dei fatti parrebbe che Eleonora – esperta subacquea – sia stata trascinata lontano dalle forti correnti in seguito ad un malore.

Disperato, nei giorni scorsi, l’appello del marito della donna – in immersione con la 34enne al momento della scomparsa – che, per favorire le ricerche della moglie, aveva organizzato sui social una raccolta fondi per permettere le ricerche di Eleonora, iniziate non appena è stato dato l’allarme, nel tentativo di trovare le risorse economiche necessarie per poter pagare elicotteri e sommozzatori appartenenti a strutture private, non essendoci, in Mozambico, organismi pubblici in grado di prestare soccorso in mare.