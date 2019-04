ROMA – Un biglietto ai genitori per spiegare il suo gesto estremo. Eleonora Rioda, la wedding planner dei vip di Venezia che si è tolta la vita a 35 anni nella sua casa di Giudecca il giorno di Pasqua, ha spiegato alla sua famiglia i motivi della sua decisione.

La Rioda era la fondatrice dell’agenzia Venice First e nelle ultime settimane aveva avuto dei gravi problemi di salute che si erano aggravati. Il fisico era debilitato dalla grave malattia e la donna non riusciva ad accettarlo.

Proprio per questo motivo la Rioda, che era famosa a Venezia per aver organizzato eventi per star tra cui George Clooney, Tom Cruise, Robert De Niro, Tom Hanks, Steven Spielberg, Olver Stone, Ben Stiller, Denzel Washington e Uma Thurman, avrebbe deciso di farla finita.

La donna il 21 aprile ha così deciso di farla finita e si è tolta la vita nella sua casa alla Giudecca, un’isola a sud del centro storico di Venezia. Le sue ultime parole affidate a un biglietto, sequestrato dai carabinieri, e destinate alla sua famiglia per l’addio.