SAVONA – È morta Rosy Guarnieri, 66 anni, di origini siciliane, storica ex sindaca di Albenga. Leghista, era stata appena eletta in Parlamento. Rosy Guarnieri è deceduta all’ospedale Santa Corona. Lascia il marito Franco Vairo, ex dirigente dell’Asl e due figlie.

“Oggi è un giorno tristissimo per tutti noi. Rosy ci mancherà: la famiglia della Lega perde una grande donna, il cui coraggio e determinazione, nella vita e in politica, rimarranno per noi di esempio per sempre”, dichiara Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega in Liguria, esprimendo vicinanza e le più sentite condoglianze a nome della Lega Liguria alla famiglia di Rosy Guarnieri.

I funerali avranno luogo martedì 13 marzo alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata a Bastia d’Albenga. La salma sarà portata il primo pomeriggio di lunedì nell’Oratorio Santa Croce di Batia dove alle 19,00 sarà recitato il Rosario. La famiglia chiede non siano donati fiori, ma offerte alla Onlus BastaPoco.

