Elezioni 2022, come si vota: schede, candidati, liste… Vademecum per le urne (foto ANSA)

Domenica 25 settembre urne aperte per le elezioni politiche 2022. I seggi saranno aperti dalle 7 di mattina fino alle 23 di sera. Le schede sono due: una gialla, per il Senato, e una rosa, per la Camera.

Quest’anno vengono introdotte due novità: il diritto di voto al Senato per i diciottenni e il taglio dei parlamentari, che passano da 945 a 600 dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2020.

Come si vota, le schede

Su ciascuna di esse le 35 liste e i candidati sono riportati nell’ordine del sorteggio svolto dagli uffici delle Corti d’Appello a livello circoscrizionale o regionale. Ogni scheda elettorale riporta il nome del candidato nel collegio uninominale, per il quale si vota con sistema maggioritario. Per il collegio plurinominale, invece, sono stampati il contrassegno delle liste o delle coalizioni; accanto ai loghi appaiono i nomi dei relativi candidati.

Come esprimere il voto

Per votare bisogna tracciare una “X” sul rettangolo nel quale è disegnato il logo della lista e sono scritti i nomi dei candidati per il collegio plurinominale. In questo modo si esprime una preferenza anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione. Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato. Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto per cui se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo.

Voto nullo, come non sbagliare

L’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Tessera elettorale e documenti

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza. Se gli spazi sono tutti occupati da timbri è meglio pensarci per tempo, per evitare le file dell’ultim’ora. In ogni caso gli uffici comunali predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 18 oggi e domani 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, è necessario presentare un documento d’identità, “anche se scaduto”, precisano le faq del Viminale. Vale anche una tessera rilasciata da un ordine professionale se è corredata da una fotografia.