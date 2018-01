ROMA – Scuole chiuse dal 2 al 7 marzo causa elezioni 2018. Gli istituti che saranno utilizzati come seggio elettorale si preparano ad un super ponte. Studenti e docenti lasceranno le aule dal pomeriggio di venerdì fino a mercoledì 7, quando finalmente potranno rientrare a scuola. Le date potrebbero essere diverse in Lombardia e nel Lazio, dove oltre alle elezioni politiche si voterà anche per la Regione e il ponte potrebbe allungarsi.

A stabilire le modalità di chiusura delle scuole per le prossime elezioni è stato il ministero dell’Istruzione nella nota numero 2748 dello scorso 23 gennaio, in modo da permettere la preparazione dei seggi elettorali per le elezioni politiche e regionali 2018. Il sito del Corriere della Sera scrive: