Elezioni amministrative 2021, le regole: come votare in quarantena, durante isolamento fiduciario o nelle RSA. Una circolare con le indicazioni delle misure da adottare per limitare il rischio infezione da Covid nell’attività di voto alle prossime elezioni amministrative di ottobre.

E’ quanto previsto in una circolare diramata ai prefetti dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Claudio Sgaraglia, del ministero degli Interni. Nel documento sono citate le indicazioni fornite dal ministero della Salute.

Elezioni amministrative 2021, come raccogliere il voto dei pazienti in quarantena

Tali prescrizioni, in particolare, riguardano la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario e la formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare in questione.

“L’elettore per esercitare il diritto di voto – è detto nel documento – deve fare prevenire al sindaco il certificato del funzionario medico designato dall’azienda sanitaria locale”.

Per quanto concerne l’attività di raccolta del voto nella circolare si afferma che per garantire “le condizioni minime di cautela e tutela della salute” il “personale non sanitario” deve essere “dotato di adeguati dispostivi di protezione individuale”.

I componenti del “seggio speciale” in presenza di elettori in trattamento domiciliare o isolamento fiduciario” dovranno indossare camice/grembiule, guanti, visiera con mascherina. Per gli elettori in quarantena i componenti del seggio dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica. La scheda ” dopo la votazione dovrà essere depositata in una apposita busta per ciascuna rispettiva consultazione”.

Elezioni amministrative 2021, la raccolta del voto presso le RSA

La circolare fornisce indicazioni anche sulla raccolta del voto “presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)”.

Anche in questo caso i “componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali – è detto nel documento – devono essere muniti di Green pass. Le operazioni dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all’interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d’aria”.