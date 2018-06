ROMA – Una bravata, una distrazione, difficile immaginare la prova che ha votato tizio o caio, vai a sapere: una signora di Teramo si è fatta sorprendere mentre fotografava la sua scheda elettorale nella cabina. Il click dello smartphone l’ha tradita, il presidente del seggio ha prontamente verificato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lei ha stracciato la scheda ma quella foto – avrebbe dovuto saperlo – costituisce un reato penale.

E infatti è scattata immediatamente la denuncia sul posto. La donna rischia fino a 15mila euro di multa, non il carcere. Ma il processo suo carico non si annuncia semplice: la Corte di Cassazione ha di recente stabilito che la sanzione va comminata, inutile invocare la “tenuità del reato” per farsi scagionare.

E’ fatto divieto di fotografare la scheda e di introdurre materiale di riproduzione audio video nella cabina elettorale: la legge è chiara.