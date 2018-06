QUARTO (NAPOLI) – Dalla cabina elettorale ha chiamato al telefono una candidata per chiederle le modalità del voto. Ma il colloquio è stato sentito dal presidente del seggio che ha allertato le forze dell’ordine e l’elettore, un uomo di 50 anni, è stato denunciato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fatto è accaduto domenica a Quarto, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno sequestrato il telefono. La scheda è stata ovviamente annullata.

A Quarto e Qualiano, comuni in cui le campagne elettorali erano state segnate da colpi di scena e polemiche a non finire, si va al ballottaggio. Tempi supplementari a Qualiano, dove a contendersi la fascia tricolore saranno Raffaele De Leonardis (centrodestra) e il sindaco uscente Ludovico De Luca (centrosinistra). A Quarto, invece, tra due settimane si scontreranno Antonio Sabino (centrosinistra) e Davide Secone (sinistra). Terza Rosa Capuozzo, il sindaco uscente del comune flegreo. Sabino, per una manciata di voti, non è riuscito ad imporsi al primo turno. I giochi dunque si riaprono in entrambe le città.