Elia, foreign fighter italiano ucciso in Ucraina: combatteva al fianco dei russi

Un foreign fighter italiano che combatteva a fianco dei russi è stato ucciso in Dontetsk. La notizia, diffusa in nottata dai media, è stata confermata dalla Farnesina. Elia Putzolu, 28enne di origine sarde, che viveva da tempo a Tangrog nei dintorni della città russa di Rostov è stato ucciso, secondo quanto riportano i media, in combattimento. Putzolu è il terzo italiano ucciso in Ucraina. Mentre combatteva con i filorussi nel Donbass, è morto il 30 marzo per una una bomba a mano Edy Ongaro, 45 anni, veneto partito nel 2015. L’altra vittima italiana meno di un mese fa, ma sul fronte opposto: Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario della provincia di Varese, colpito nella zona di Kharkiv.