Elia Mocka, 43 anni, uno dei simboli dello street food di Lecce, ha perso la sua battaglia contro il Covid.

A Lecce Elia Mocka, dopo aver lasciato l’Albania con la sua famiglia, aveva trovata la sua casa, la sua vita e la sua passione: lo street food.

Una famiglia distrutta, quella del 43enne. Elia Mocka nei giorni scorsi, sempre causa Covid, aveva perso infatti i suoi genitori.

Elia Mocka, a 43 anni muore per Covid uno dei simboli dello street food di Lecce

Racconta LecceNews24: “Quello di Elia, sorridente e generoso, era un volto conosciuto in città. Insieme ai due fratelli, gestiva un fast-food di strada. Il suo camioncino, posizionato vicino all’ex conservatorio Tito Schipa, in una traversa di viale dell’Università, era frequentato soprattutto dal “popolo della notte”.

Una tragedia per tutta la famiglia che nel Salento aveva trovato casa e fortuna. Elia aveva già perso, pochi giorni fa, la madre 63enne e il padre 72enne, anche loro per le complicanze dal Covid. Il 16 marzo era scomparso Eugeni, il 19 Themi e, infine, Ilia, Elia come lo chiamavano tutti. Il suo furgoncino era un punto di riferimento, uno dei più “animati” nelle notti della movida, quando non c’erano restrizioni a limitare gli assembramenti”.