Eliana, uccisa in casa a colpi di pistola dal compagno con cui stava da poco più di un anno

Uccisa dall’uomo con cui aveva una relazione da poco più di un anno, in casa, al culmine di una lite. Eliana aveva 41 anni e due figli piccoli; con loro e con il nuovo compagno, dopo la separazione dal marito, viveva a Miglianico, piccolo centro immerso nelle campagne della provincia di Chieti. Non si sa cosa abbia spinto l’uomo, 39enne, a impugnare una pistola e sparare a bruciapelo i colpi che hanno posto fine alla vita di Eliana, non si sa perché avesse con sé quell’arma, che pare detenuta illegalmente. Non è stato ancora possibile capire se lei, trovata esanime in taverna, abbia tentato di sfuggire alla furia di quell’uomo al quale spesso aveva anche affidato i suoi figli. Lui si è costituito quasi subito.

La storia di Eliana

I figli di Eliana, impiegata di banca, erano a scuola, quando nell’appartamento, in un complesso di villette a schiera distante dal centro del paese, si è consumata la tragedia. Lì è arrivata, disperata, in lacrime, la sorella di Eliana. Ha lasciato l’abitazione senza fare dichiarazioni ai giornalisti. Neanche l’avvocato Franca Zuccarini, legale assegnato d’ufficio al 39enne, ha parlato con la stampa uscendo dalla caserma dei carabinieri dopo una breve permanenza. Lui dinanzi al Pm si è avvalso della facoltà di non rispondere.

“Eliana frequentava Francavilla al Mare, dove c’è la sua famiglia d’origine, ma viveva da qualche anno nella vicina Miglianico. La nostra comunità è sconvolta – dice il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo – Eliana era una ragazza molto conosciuta e benvoluta. Di fronte a un fatto del genere posso solo dire che ritengo si debba lavorare moltissimo sull’educazione, far capire ai ragazzi cos’è l’amore, il rispetto fra persone; soprattutto, far capire alle donne che devono denunciare, ma per far questo non dobbiamo farle sentire sole, dobbiamo fornire un supporto concreto e reale. Anche se non so se Eliana avesse denunciato qualcosa”.

