Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo (Ravenna), 4 feriti di cui due gravi

Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Feriti i quattro occupanti del velivolo: estratti dai vigili del fuoco, sono stati portate via in eliambulanza. Il velivolo sarebbe un mezzo privato della ditta ‘EliOssola’. Secondo una prima ricostruzione, l’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Elicottero caduto, controllava le linee elettriche per Enel

Dei quattro feriti, due sono gravi mentre gli altri due hanno riportato ferite ritenute più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugo e i vigili del Fuoco. Come disposto dal Pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno setacciando la zona alla ricerca di strumentazione di bordo del velivolo per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono stati rintracciati testimoni oculari: ma dalla posizione del relitto al suolo, è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, per cause al vaglio, con violento impatto della parte anteriore. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Ravenna, l’elicottero è un velivolo privato che volava basso per conto di Enel per il controllo delle linee elettriche in località Ca di Lugo.

