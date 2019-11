LA SPEZIA – Mercoledì sera, durante un’attività addestrativa nel Mar Tirreno Centrale, l’elicottero SH 101 del cacciatorpediniere Caio Duilio della Marina Militare, nel corso di un volo di addestramento notturno, si è ribaltato durante l’atterraggio. La squadra di sicurezza della nave è immediatamente intervenuta per scongiurare il rischio di un incendio. I sei membri dell’equipaggio sono usciti autonomamente dall’elicottero e, subito visitati dal medico di bordo, risultano in buono stato di salute. Lo comunica la Marina militare. Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.

Il decollo e “l’appontaggio” da una nave, in particolare quello notturno, sono attività peculiari dell’Aviazione Navale e richiedono un addestramento complesso e continuo, in relazione all’instabilità e alle ridotte dimensioni della piattaforma. L’SH 101 è un elicottero medio-pesante imbarcato in grado di svolgere compiti antisommergibile, antinave, comando e controllo di operazioni aeronavali, Maritime Patrol Helicopter, Ricerca e soccorso (S.A.R.) ed eliassalto. (Fonte Ansa).