Elicottero precipita a Montesinaro (Biella), in Valle Cervo: grave il pilota

Un elicottero è precipitato stamattina, 23 novembre, in Valle Cervo, in provincia di Biella. Il pilota è stato portato in ospedale, in gravi condizioni. Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile ed è finito nella boscaglia in località Montesinaro, nel Comune di Piedicavallo, vicino al cimitero.

Precipita un elicottero in Valle Cervo (Biella)

L’elicottero è di proprietà di una società biellese con sede a Cossato, condotto da un valdostano residente a Morgex estratto dai resti dell’elicottero caduto nelle vicinanze del cimitero. Il velivolo stava trasportando del materiale edile. Scattata la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il pilota, unica persona a bordo. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, 118 e carabinieri impegnati a stabilire la dinamica dell’incidente.

