Elicottero precipita in Valtellina: muore il pilota di 60 anni, grave un 17enne

Un elicottero è precipitato nel tardo pomeriggio di ieri ad Albosaggia, in Valtellina. Il pilota ha perso la vita nello schianto al suolo. Aveva 60 anni. Il passeggero 17enne è stato invece trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata. Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio, guidata dal procuratore Piero Basilone, con le indagini affidate ai carabinieri, a fare piena luce sul tragico incidente aereo costato la vita al pilota. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta.

L’elicottero precipitato in Valtellina

L’elicottero Robinson R22 è precipitato forse per un’improvvisa avaria e dopo avere tranciato, nella caduta, un cavo dell’alta tensione. Il velivolo è finito su un prato non lontano da alcune case. I Vigili del fuoco con i militari del Sagf della Guardia di finanza hanno estratto i due occupanti dal biposto e per il pilota, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Salvo, invece, il passeggero che era con lui: un giovane turista 17enne, che non è il figlio del pilota come si era ipotizzato in un primo momento. Il ragazzo è stato ricoverato in prognosi riservata per i traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rottami del velivolo sono stati sequestrati e l’intera area dove è avvenuta la tragedia è stata transennata.

E’ il secondo incidente in tre giorni nei cieli della Lombardia

Lunedì scorso un ultraleggero è precipitato a Torlino Vimercati, in provincia di Cremona. In quel caso il pilota, un 74enne di Peschiera Borromeo, si è schiantato da una trentina di metri di altezza in un terreno agricolo ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Cremona.